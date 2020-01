Grêmio Ceará faz consulta e demonstra interesse em goleiro do Grêmio

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Perto de confirmar a chegada de Vanderlei, do Santos, o Grêmio pode se desfazer de um de seus goleiros do elenco. O Ceará abriu consulta por Júlio César e o arqueiro pode ser negociado. A informação é da Rádio Grenal.

O Ceará fez consulta pelo goleiro há pelo menos 15 dias. A posição é busca pelo clube cearense no mercado e, recentemente, houve uma desistência por Jean, arqueiro do São Paulo e que esteve envolvido em um caso de agressão. Assim há expectativa por investida ao jogador do Grêmio.

Anunciado pelo Grêmio no início de 2019, Júlio César, com a concorrência de Paulo Victor, titular, foi pouco aproveitado, somando apenas 13 jogos. Seu vínculo com o clube gaúcho vai até o final de 2020.

