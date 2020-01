Teatro & Dança Centro de Dança divulga selecionados para a Mostra de Verão

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O Centro de Dança da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) divulgou os selecionados para a Mostra de Dança Verão 2020 que será realizada de 9 a 12 de janeiro, no Teatro Renascença (avenida Erico Veríssimo, 307), às 20h. A mostra tem como objetivo difundir a produção de dança de Porto Alegre e irá reunir mais de 430 bailarinos e bailarinas em quatro noites de evento. Para esta edição, foram inscritas 145 coreografias e 82 trabalhos foram selecionados. Criações de balé, danças urbanas e contemporânea, jazz, dança do ventre, flamenco, dança inclusiva, dança de salão, afro, ciganas e folclóricas compõem a programação de cada noite.

Entre os selecionados estão tradicionais grupos e escolas como Naira Antunes Cia de Dança, Kirinius e Nunes Centro de Dança, Ballet Concerto, Al-Málgama, Centro de Dança Edison Garcia, Cia Claquê, Escola Tablado Andaluz, Espaço de Dança Karine Neves, Zathus Espaço de Dança, Escola de Dança Karin Ruschel. Estão na programação também os grupos de dança inclusiva Diversos Corpos Dançantes/UFRGS e Grupo Cênico Coração Balão, além das Escolas Preparatórias Alberto Pasqualini, Liberato Salzano e Loureiro da Silva.

“O programa de Mostras do Centro de Dança busca dar visibilidade para a produção da cidade e integrar profissionais de várias linguagens juntos no mesmo palco. Depois de mais de duas décadas de sucesso, a Mostra de Verão tem sido um iniciativa fundamental para promover a dança na Capital e abrir o calendário de cultural da cidade”, destaca Airton Tomazzoni, coordenador do Centro Municipal de Dança da SMC.

Mais informações no Centro de Dança da SMC, pelo fone 3289.8065 ou pelo e-mail dancasmc@gmail.com.

Serviço

Dias/Hora: 9, 10, 11 e 12 de janeiro de 2020 (quinta, sexta, sábado e domingo) – às 20h

Local: Teatro Renascença

Ingressos: Na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada para idosos, estudantes, classe artística e funcionários municipais)

Organização: Centro Municipal de Dança/SMC

Selecionados

A ordem da seleção não corresponde à ordem de apresentação.

Quinta-feira, 9

Estúdio de Dança Maria Cristina Futuro – Aerodynamic – Patrícia Futuro Bittencourt

Syl Rodrigues – Afkoms Corpus – Syl Rodrigues

Caleo Alencar e Caru Arisio – Além da Razão – Caleo Alencar

Tayná Barboza – Before Flight – Tayná Barboza

Escola Preparatória de Dança EMEF Senador Alberto Pasqualini – Fuga – Escobar Junior

Grupo Cênico Coração Balão – Coração Balão – Maria Albers

Kristian Galvão Estudio De Danças – Dança do Ventre – Ciane Matte

GDL – Grupo de Dança Liberato – De volta ao passado – Letícia Santiago e Jéssica Paim

Grupo Zahira Razi – Dil Gaya – Fernanda Zahira Razi

Escola Preparatória de Dança EMEF Senador Alberto Pasqualini – Esse ano eu não morro – Helena Paz e Italo Ramos

Zathus Espaço de Dança – Let’s Dance – Syl Rodrigues

Anath Nagendra – Melinoë, Deusa da Loucura – Anath Nagendra

Escola Preparatória de Dança EMEF Senador Alberto Pasqualini – Noite Estrelada – Iago Poersch

Escola Preparatória de Dança EMEF José Loureiro da Silva – Origem – Eduardo Czerner

Filhas de Biloca no Sul – Origens – Fernanda Machado e Simone Ribeiro

Naira Antunes Cia de Dança – Pela própria natureza – Tales Sequeira, Naira Antunes e Tovar Passaia

Cia Nrty – Pinga Ga Pore – Amelize de Mattos Pereira

Andressa Pereira – Prelúdio em mi menor, Op. 28, Nº 4 – Andressa Pereira

Studio F Cia de Dança – Reencontros – Fernanda Sesterheim

Andressa Pereira e Inácio Pereira – Run boy run – Andressa Pereira e Inácio Pereira

Tubinos Dance – Tubinos Dance – Clarissa Américo

Grupo de Dança Giragirar – Wannabe – Jaqueline Musse

Sexta-feira, 10

Ballet Concerto – “Divertissement” (Diana e Acteon, Talismã e Pas Paysant de Gisele) – Victória Milanez

Kirinus e Nunes Centro de Dança – Alma de Zouk em Opereta Romântica – Edson Nunes, Daniel Bitencourt e Virginia Peixoto

Aline Mesquita Dança do Ventre – Arab Rock – Aline Mesquita

Al-málgama – Caixinha – Bruna Gomes e Paula Trombetta

Ballet Gisele Meinhardt – Carmen – Alberto Alonso

Palco Espaço de Dança – Carne Viva – Sílvio Falkembach

Espaço N – e(X)pera – Rafaela Machado

Nova Estação Escola de Artistas – Entre as Partes – Carol Danni Stein

Diversos Corpos Dançantes – Felicidade – Rui Moreira

Gracielli Lattuada – Identificações – Matheus Brusa

Liberdance – Ligação – Leandro Rosa

Danç’Arte Escola de Dança – Lovely – Danielle Mescouto

NTrio – Páginas diferentes de uma história – Driko

Narciso – Prenúncio – Kynaê Primon

Al Raqs Escola de Danças Árabes – Raks El Amera – Silvana Ferrarelli

Oriente Oásis – Sereias do Oásis – Cristina Boiko

Naira Antunes Cia – Skyfall – Tales Sequeira

Studio Dançarte com Amor e Arte – Vivace – Marjoe Buratto

Escola de Dança Karin Ruschel – Falling – Fernanda Santos

Sábado, 11

Alma Mater Grupo de Danças – A Alegria da Caravana Cigana do Egito: As Ghawazee chegaram – Gisele Notti, Jéssica Prestes, Magda Vieira, Mara Duarte

Grupo Trelissa – American Tribal Style – Bárbara Kale

Hölle Carogne – Black Opium – Hölle Carogne

Zathus Espaço de Dança – Blackout – Brenda Campos e Carolina Santos

Estúdio Nandah Cardoso – Chamamé, Alegria da Gauchada – Nandah Cardoso e Adriano Martins

Grupo Mandal’azad – Chandelier – Grupo Mandal’azad

Studio Verri – El Chama – Bruna Verri

Al Hawa – El Leilah – Marina Peretto

Mães Crespas do Movimento Meninas Crespas – Homenagem às baianas da Bahia – Mara Nunes

Carmem Rosca – La Vie – Carmem Rosca

Gafieira Club – Dança de Salão – Luz de Esperança – Jean Rangel

Paula Finn Dança Contemporânea – Mortal Loucura – Paula Finn

Grupo Zahira Razi – Mulher Kanâ – Fernanda Zahira Razi

Taydancer’s – No ritmo da salsa – Tayná Pires

Fernanda Majorczyk – Nostalgia – Fernanda Majorczyk

Studio Dançarte Com Amor e Arte – Nuestro – Bruna Borges

Irmãs Canto – Rosas – Ilza e Flávia do Canto

Estúdio de Danças Juliana Lorenzoni – Rumba Gitana – Juliana Lorenzoni

Carol Laner – Stay with me – Caroline Laner

Edson Garcia – Tango/Samba – Edson Garcia

Espaço de Danças Karine Neves – Tribalize – Karine Neves

Renascer da Restinga – Urban Blue – Daniel Santo

Domingo, 12

Bailarino de Ipanema – A bola da vez – Bailarino de Ipanema

Al-málgama – Abuso – Bruna Gomes

Escola Tablado Andaluz – Andréa Franco – André Franco

Zahara Núcleo de Arte e Cultura Flamenca – Bambera – Andressa Porto

Cabriolle Studio de Dança | 8 Tempos – Belivier – Wagner Camargo / Leticia Viana

Kristian Galvão Studio de danças – Bons Costumes – Ciane Matte

Duo Fiicele Vântului – Dançando com a Alma – Sumaya Circulo das Salamandras

Escola Filhas de Rá – Dark – Priscila Escobar

Equipe de Shows Nadima Murad – Fênix – Nadima Murad e Mylene Murad

Cia Claquê – Igual Diferente de Fato – Cia Claquê

Paula Finn – Julieta en Soleá – Paula Finn

Priscilla Silvestri Espaço de Dança – Leveza – Priscilla Silvestri

Estúdio Nandah Cardoso – Mistérios do Oriente – Nandah Cardoso

Movimento Meninas Crespas – Oxum, entre o doce e o ácido – Perla Santos

Slàinte Danças Celtas Brasil – Poutpourri de Danças Celtas – Gisele Notti, Matinahi Miranda, Paola Gama e Luiza Jorge

Espaço de Danças Karine Neves – Resilience – Karine Neves

DançArte Estúdio de Dança – Ritmos do Coração – Ana Al Zahra

Grupo de Dança Oito Tempos – Tonix – Soltinho – Cristovão Christianis

Carmen Pretto Grupo de Dança – Un Aire más vivo – Car

