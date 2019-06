CEO da Xiaomi afirma que a empresa “não tem planos” para novos Mi Note e Mi Max

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, anunciou que a empresa “não tem planos” para novos aparelhos Mi Note e Mi Max este ano. Ele ainda confirmou o foco da companhia na sua linha principal, a Mi; na série Mi Mix; e nos novos produtos Xiaomi. Jun também reiterou a atenção da marca nos aparelhos da série K20, Redmi Note e nos dispositivos Redmi em geral.

A falta de um novo eletrônico dessas linhas é, possivelmente, uma perda maior para os consumidores, já que eles eram um dos poucos que atendiam as pessoas que queriam telas maiores, com qualidade. Isso não significa que novas adições não podem acontecer em 2020, já que Lei Jun apenas confirmou os lançamentos referentes a este ano.

As linhas eram conhecidas como as “queridinhas” do público em geral, por serem boas opções de custo-benefício.

