O chanceler do Paraguai, Luis Castiglioni, e outros três altos funcionários apresentaram sua demissão ao presidente Mario Abdo Benítez para solucionar a crise política decorrente de um acordo energético com o Brasil considerado desvantajoso pela oposição. A oposição acusou o governo de ter negociado em segredo e de forma desvantajosa para o país a assinatura do acordo.

Deixe seu comentário: