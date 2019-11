Chega ao mercado nova linha de escadas rolantes para empreendimentos comerciais

Há mais de 120 anos, o modo de se deslocar em prédios comerciais, estações e demais empreendimentos urbanos mudou com o surgimento das escadas rolantes. Em todo esse período, elas se aperfeiçoaram para atender a população. Em consonância com essa evolução, a thyssenkrupp lança a Velino series, uma linha completa de escadas rolantes sob medida para proporcionar a melhor mobilidade do público de diferentes tipos de projetos comerciais, desde o mais simples ao mais sofisticado.

Como parte do novo conceito global do portfólio de produtos da empresa, a nova série é composta pelas escadas Velino 100, Velino 200 e Velino 300, que possuem características e soluções que se encaixam nas necessidades de cada tipo de projeto. Todas possuem design e tecnologia inovadores, operação suave, degraus mais largos para mais conforto dos passageiros e um sistema de trilhos que proporcionam deslocamentos com baixo nível de ruído.

A linha conta com mais de 50 funcionalidades específicas em prol da segurança e, por isso, conquistou as certificações das normas europeias EN 1993 e EN 1090. Já os sistemas inteligentes do produto contribuem para a eficiência energética dos empreendimentos.

Entre as soluções inovadoras estão o inversor de frequência de velocidade, ajustado automaticamente de acordo com o fluxo de pessoas e que reduz a velocidade ao mínimo quando o equipamento não está em uso. Esse recurso pode ajudar a uma economia de energia de até 30%. Além disso, também há alguns modos operacionais, como stand-by (espera), sleep (inativo), acionamento regenerativo e iluminação em LED, no caso de escadas com esse diferencial nos rodapés, degraus e corrimãos.

Série Velino

A Velino 100 é robusta e completa, conta com todas as inovações tecnológicas e design inovador da série. Ela pode ser instalada em diferentes tipos de empreendimentos e é uma excelente opção para quem busca a melhor relação custo-benefício.

Com a Velino 200 é possível ter uma escada personalizada de acordo com a decoração e design do projeto, pois ela possui uma gama variada de opções de cores de revestimento exterior, rodapé, corrimão e balaustrada, bem como ser iluminada com luzes de orientação do caminho em LED.

Voltada para os empreendimentos com especificações únicas e que fogem à regra, como um shopping ou museu, está a Velino 300. Ela pode ser desenvolvida de acordo com as particularidades do projeto arquitetônico do empreendimento, para completar o design além de levar mobilidade para o público do local.

Acesse aqui o vídeo da Velino: https://youtu.be/55f3-7cRZR0