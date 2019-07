Chega em Porto Alegre aplicativo para consultar e compartilhar localização de ônibus 

A partir desta segunda-feira (22), a capital terá uma nova ferramenta para compartilhar a localização de ônibus. O Buzee é um aplicativo com sistema colaborativo, em que usuários podem avisar os outros onde determinado ônibus está em tempo real. A ideia foi criada na Universidade Federal e Santa Maria (UFSM), por meio de um trabalho de conclusão e curso. A empresa, composta por mais dois sócios, decidiu vir para Porto Alegre após o compartilhamento da localização de ônibus em tempo real pelo WhatsApp viralizar.

Atuando em mais de 60 linhas em Santa Maria, o aplicativo está disponível na Google Play e conta com mais de 1,5 mil downloads. A plataforma estará disponível em todas as linhas de Porto Alegre, porém o sistema é colaborativo e depende que os usuários compartilhem a localização para complementar o aplicativo. Além de compartilhar a localização em tempo real, será possível avisar outros usuários que um ônibus está lotado por meio de um botão antes de ele chegar na parada. Inclusive, a empresa prepara para esta segunda o lançamento de um fórum colaborativo entre os usuários, em que será possível que alguém explique por que um ônibus está demorando mais do que o normal, por exemplo.

Deixe seu comentário: