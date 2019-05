Chega na capital uma nova opção de delivery: “PizzaYOU – a pizza do seu jeito!”

Com 10 anos de atuação em Santa Cruz do Sul e dois anos em Santa Maria, a PizzaYOU, rede delivery de pizzas, resolveu expandir seu mercado e abriu recentemente uma loja na capital gaúcha. Localizada na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, número 152, bairro Auxiliadora, a nova loja veio para conquistar o mercado com a sua variedade de sabores, qualidade dos ingredientes, mas, principalmente, a possibilidade do cliente de personalizar o seu pedido.

Com a matriz localizada em Santa Cruz do Sul, o projeto de expansão da marca iniciou com a primeira filial em Santa Maria. O sucesso alcançado e a grande aceitação da marca, trouxeram a perspectiva de abrir uma loja em Porto Alegre. Para o sócio, Anderson Gerhardt, a empresa combina com o estilo de ser da capital, entendendo o gosto diferenciado do público e atendendo às necessidades de cada nicho de mercado. “Está no dna da PizzaYOU a liberdade de escolha do cliente. Proporcionar uma nova experiência ao saborear nossos produtos, através do nosso principal diferencial, que é o conceito de liberdade de criar a pizza do seu jeito”, ressalta Anderson.

Um bom atendimento, a qualidade dos produtos e o preço justo, são os ingredientes essenciais da marca. Para o futuro, a PizzaYOU pretende conquistar os diversos públicos da capital e tornar-se referência no segmento de pizzas delivery. “Abrir oportunidades para novas lojas e novos modelos de negócios, buscando sempre atender cada vez melhor os nossos clientes”, explica Anderson.

Através de um cardápio variado e criativo que conta com 64 sabores, entre eles as opções veganas e sem lactose, a PizzaYOU conta com cinco tipos de bordas recheadas. Além dos ingredientes únicos com que a PizzaYOU trabalha, como tofu defumado, entrecot, queijos brie e gouda, a pizza é entregue na casa do cliente ainda quentinha, como se estivesse recém saída do forno, por conta de um equipamento especial que mantém a pizza quente até chegar ao seu destino.

