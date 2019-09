Chegam ao mercado cadeiras produzidas a partir de resina pós-consumo

A parceria já consolidada entre Braskem e Tramontina busca cada vez mais combinar sofisticação em design com práticas ecologicamente corretas. É o caso das cadeiras Sissi e Dianna da linha Summa, que chegam hoje ao mercado e são produzidas a partir de resina pós-consumo (PCR), ou seja, material reciclado. Neste primeiro momento de lançamento, as cadeiras serão comercializadas somente nas T factory e T stores, lojas conceito da Tramontina. Na sequência, os produtos chegam aos pontos de venda em geral.

“Cada vez mais comprometida com a Economia Circular, a Braskem vem ampliando seu portfólio de resinas recicladas e, desta forma, permitindo que marcas como a Tramontina possam desenvolver produtos ecologicamente corretos”, explica Renato Ditomaso, responsável por Desenvolvimento de Negócios de Reciclagem e Economia Circular da Braskem.

Por meio da Linha Summa, a Tramontina oferece uma proposta de design mais moderno, com a mesma durabilidade, peso e resistência de cadeiras feitas com plástico de origem fóssil. O que atesta isso são os três testes realizados em laboratório (estático, impacto e perna traseira), de acordo com portaria do Inmetro nº 342/2014, que conferem a resistência de todos os modelos, garantindo a segurança dos produtos.

Antiga parceira da Braskem, a Tramontina já utiliza outras soluções sustentáveis da companhia em outros produtos do portfólio. “Nosso foco é a sustentabilidade, que acompanha a trajetória da Tramontina há 108 anos. Consumidores que optarem pela compra deste produto, poderão ter a certeza não apenas de ganhos para o lar, mas para o meio ambiente como um todo”, afirma Rui Baldasso, Diretor Comercial da Tramontina.

Para conferir os endereços das lojas físicas conceito da Tramontina, acesse: https://www.tramontina.com.br/sobre/tstore

