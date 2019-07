As nuvens persistem no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (25). Durante a tarde para a noite, a frente fria avança pela Metade Oeste com chuva forte e temporais isolados. Em Porto Alegre não terá tanta chuva, mas haverá períodos de garoa. Os termômetros variam entre 15°C e 20°C.

Nos últimos dias, diversas regiões registraram chuva perto ou acima da média histórica do mês de julho inteiro. A tendência é que chova no estado até amanhã (26).

Deixe seu comentário: