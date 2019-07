Cidades do RS registram queda de neve nesta madrugada

Esta madrugada (6) marcou uma das noites mais frias do ano no Rio Grande do Sul. Ao menos seis municípios do Estado registraram a queda de neve em seu território, de acordo com a MetSul Metereologia.

O fenômeno aconteceu em Cambará do Sul, Canela, Gramado, São José dos Ausentes, São Francisco de Paula e Riozinho por volta da 0h e 1h. Os termômetros chegaram a marcar – 1,6°C em Canela, na serra gaúcha. Em Cambará do Sul, marcaram -0,3°C, mas com uma sensação térmica de -10°C. Mas São José dos Ausentes foi o município com a menor temperatura registrada, os termômetros marcaram -1,9º C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

TEMPO | Neve em Cambará do Sul ao redor da meia-noite, registra o @valeriointer. #OndaDeFrio ❄️🥶☃️pic.twitter.com/KGRpw0Kw4l — MetSul.com (@metsul) July 6, 2019

TEMPO | Neve em São José dos Ausentes, registra o observador meteorológico Nilson Wolff. #OndaDeFrio 🥶❄️☃️ pic.twitter.com/3BgRXeODjJ — MetSul.com (@metsul) July 6, 2019

A previsão para este sábado, aponta que o frio permanece sobre o Estado com possibilidade de geada em todo o território gaúcho.

Deixe seu comentário: