Circuito ciclístico na Orla do Guaíba acontece neste sábado

Gosta de pedalar? Então a pedalada coletiva na Orla do Guaíba é uma boa opção! Ela acontecerá neste sábado (28), com concentração prevista para às 15h no Trend Mall Boutique (Avenida Ipiranga, número 50). A saída será às 16h e terá acompanhamento da Empresa de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). A empresa de mobilidade Yellow levará suas bicicletas amarelas ao local para aqueles que quiserem alugar uma para o passeio. Além disso, a Itatí também participará do trajeto oferecendo água aos ciclistas.

O percurso começará na Orla até a Avenida Copacabana, fazendo retorno pelo Paseo Zona Sul, passagem pelo Barra Shopping Sul, Pinheiro Borba, subida do viaduto e volta ao Trend pela Orla. No Trend haverá espaço para venda de equipamentos, calibragem de pneus e ajustes. Na saída e no retorno haverá sorteio de brindes e venda de artigos para bicicletas. Ao longo da atividade, carros de apoio estarão acompanhando os ciclistas para reparos ou recolhimento de bikes em caso de quedas.

Serviço

Pedalada Ciclística

Quando: Sábado (28)

Local Concentração: Trend Mall Boutique/Avenida Ipiranga, 50.

Horários: 15h Concentração e saída às 16h

