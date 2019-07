Circuito de palestras sobre agronegócio chega a São Gabriel

O Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio chega à São Gabriel, região da Campanha gaúcha, neste mês. A iniciativa é promovida pelo Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA) em parceria com lideranças empresariais e aborda temas importantes para a produção agropecuária da região. O encontro acontecerá no próximo dia 30, no auditório da New Life.

A Agricultura e Sustentabilidade Ambiental será o tema da abertura oficial do evento com a presença do Diretor de Programa na Secretaria Executiva do MAPA, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, representando o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro.

Entre os assuntos que serão abordados no evento estão “o Cenário do Mercado Agro – Gestão da Propriedade Rural – Como Melhorar os Resultados da Pecuária?”, com palestra do professor Júlio Barcellos; e “o Futuro do 2,4-D no Agronegócio”, proposto por Valtencir Kubaszwski Gama.

O encontro reunirá formadores de opinião, especialistas, agroempresários, lideranças políticas, cooperativas e entidades setoriais que buscam fomentar o conhecimento aplicado à gestão e à inovação em segmentos estratégicos do agronegócio para a região.

A entrada para o evento é gratuita, mas as inscrições são limitadas. Por este motivo, interessados devem se inscrever o quanto antes possível pelo e-mail agrocircuito@i-uma.edu.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3224.6111.

Estão programados ainda para 2019 as edições, Esteio (24/08 – Expointer), Bagé (24/09) e Alegrete (29/10).

Serviço

O quê? Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio – 4ª Etapa São Gabriel (RS)

Quando? 30 de julho de 2019 (13h30 credenciamento; 14h abertura oficial)

Quanto? Evento gratuito

Onde? Auditório da New Life

