Acontece Cisne Branco recebe Os Fagundes no tradicional espetáculo “Natal Gaúcho em Família”

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação Cisne Branco

No próximo dia 12 de dezembro, o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco receberá o já aclamado e tradicional espetáculo Natal Gaúcho em Família, com Os Fagundes. Sucesso nos últimos anos, o especial será uma homenagem aos gaúchos, cultuando valores e o espírito nativista que está na base da cultura do Rio Grande do Sul.

Com Neto (voz), Bagre (voz e gaitinha), Ernesto (voz e bombo leguero) e Paulinho (violão), a família Fagundes, pilar da música tradicional do nosso estado, interpretará clássicos e canções que fizeram parte da carreira do grupo, além de sucessos de compositores que marcaram a história da música brasileira.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 65,00 (solidário, com a doação de 2kg de alimentos). Jovens entre 6 e 15 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos tem direito a meia-entrada, também por R$ 65,00. A compra on-line está disponível no link https://www.sympla.com.br/natal-em-familia-com-os-fagundes-no-cisne-branco__704803

Serviço/ Os Fagundes no Barco Cisne Branco / Quinta-feira, 12 de dezembro/ Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart, 551)/ Horário de embarque: 19h30/ Horário de saída: 20h/ Horário de retorno: 23h

