Cliente TIM poderá receber fatura digital pelo WhatsApp

Depois de lançar a recarga para o segmento pré-pago pelo WhatsApp, a TIM inova mais uma vez e oferece envio de fatura pelo app de comunicação mais popular do Brasil. Os usuários de planos pós-pagos e controle poderão solicitar a conta em formato digital e o código de barras pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número TIM. A iniciativa está em linha com a estratégia da operadora de reforçar a digitalização dos seus canais de relacionamento.

Para receber a fatura em PDF, basta o cliente salvar o número da TIM (041 4141-4141) em sua agenda de contatos, abrir uma conversa no WhatsApp e enviar uma mensagem com a palavra FATURA. Por segurança, para abrir o arquivo, será preciso inserir uma senha. O código de barras é enviado na mesma conversa: assim, o usuário pode copiar os números e já efetuar o pagamento no app do seu banco. É possível ter acesso às seis últimas contas geradas no sistema da empresa. Para a interação com os clientes no aplicativo, a TIM usa inteligência artificial.

A inclusão de novas funcionalidades no relacionamento via WhatsApp faz parte da estratégia de transformação digital da empresa para promover a melhoria continua da experiência do consumidor. No mês passado, a operadora lançou a recarga, consulta de saldo e de consumo no pré-pago. Agora, com as novidades, a TIM caminha ao encontro de uma demanda comum de sua base de clientes: as faturas entregues por meio de canais digitais cresceram 66% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período de 2018. Já o total de clientes pagando a conta online aumentou 31% ano a ano.

Deixe seu comentário: