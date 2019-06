Coletivo de Mulheres promove debate “Maternidade: ser ou não ser?” em Porto Alegre

A sexta edição do coletivo “Minas de Propósito” terá como tema principal: “Maternidade: Ser ou não ser? Não é esta a questão”. O evento dará voz a mulheres inspiradoras para que suas experiências sobre o tema maternidade sirva de conscientização e inspiração para outras outras mulheres.

No evento, mulheres com diferentes visões vão compartilhar suas histórias, além de dividir as razões para se tornarem, ou não, mães. Com diferentes trajetórias e perspectivas, as palestrantes Camila Lima, Antônia Wallig, Tatiane Mizetti, Luciane Carvalho e Rosa Antunes estarão dia 25 de junho na UniRitter (Campus Iguatemi), nesta edição do “Minas de Propósito”.

“Queremos reunir pessoas, que assim como nós acreditam nas causas que estamos levantando, e que estão dispostas a fazer diferença. Nosso propósito é ser e dar voz para mulheres, e abraçamos todas as causas que transformam o mundo em um lugar melhor. Compartilhando, Inspirando e debatendo. Depois que o Minas nasceu outros coletivos também nasceram e nos orgulhamos muito.” afirma Miriã Antunes, fundadora do Minas de Propósito.

SERVIÇO

O que? Palestra MINAS DE PROPÓSITO: MATERNIDADE

Quando? 25/06 (terça), a partir das 19h

Onde? Faculdade UniRitter campus Iguatemi Localizado no 4º do Shopping Iguatemi

Entrada Franca –

Mais informações e inscrições: http://bit.ly/2ZHGb3Z

