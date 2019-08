Com Daniel Craig, novo filme de 007 vai se chamar “No Time to Die”

O novo filme de James Bond finalmente tem um título, “No Time to Die”, e será lançado em abril de 2020, anunciaram produtores nesta terça-feira (20). “Daniel Craig volta como James Bond, 007 em… No Time to Die. Em cartaz no Reino Unido em 3 de abril de 2020 e em 8 de abril de 2020 nos Estados Unidos”, disse uma postagem curta na conta oficial de 007 no Twitter.

A filmagem da nova produção, antes conhecida somente como Bond 25, começou na Jamaica em abril, quando os produtores comunicaram que Rami Malek, vencedor do Oscar, interpretará o vilão no filme mais recente da lucrativa franquia britânica de espionagem.

​Craig confirmou em 2017 que voltaria a encarnar o agente secreto 007 uma quinta vez. Nesta terça, os produtores disseram que a nova aventura mostrará Bond desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica depois de deixar o serviço até que um velho amigo da CIA, Felix Leiter, aparece pedindo ajuda.

Bond embarca em uma missão para resgatar um cientista sequestrado que o colocou no rastro de um vilão misterioso armado com uma nova tecnologia perigosa, acrescentaram.

Inicialmente “No Time to Die” deveria chegar aos cinemas em novembro de 2019, mas a data foi adiada para 2020 depois que o britânico Danny Boyle desistiu da direção e foi substituído pelo norte-americano Cary Joji Fukunaga.

Acidente

Mais um acidente aconteceu durante as filmagens da 25ª edição do filme “007”, marcado para estrear em meados de 2020. Dessa vez, uma explosão que deveria ser controlada acabou machucando um membro da equipe durante uma gravação em Londres.

O caso foi relatado pela própria conta oficial do longa nas redes sociais. “Durante as filmagens de uma explosão controlada no set de ‘Bond 25’, no Pinewood Studios, danos foram causados ​​na área externa do 007 Stage. Não houve feridos no set, no entanto, um membro da equipe sofreu uma pequena lesão”, diz o comunicado.

Apesar do susto, não ocorreu atrasos nas filmagens e o filme estrelado por Daniel Craig deve estrear em abril do ano que vem. O incidente acontece pouco mais de uma semana depois de o próprio astro Craig, que vive James Bond na franquia, quebrar o tornozelo ao fazer uma cena. Ele teve de passar por uma cirurgia. A equipe filmava na Jamaica quando aconteceu a fratura.

Este tem tudo para ser o último filme como James Bond do ator, de 51 anos, como Bond. Ele interpretou o personagem principal em outros quatro longas e deve se aposentar do papel.

