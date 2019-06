Com desfalques e sem entrosamento, Grêmio perde para o Bahia e está no Z4 do Brasileirão

O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Bahia neste sábado (1º), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Pituaçu, em Salvador, e o time da casa só conseguiu garantir a vitória após um pênalti, convertido por Fernandão. No embate entre dois ídolos gremistas, Roger Machado vs Renato Portaluppi, foi Roger quem levou a melhor.

A equipe gaúcha viajou desfalcada, mostrando em campo a falta de entrosamento, em um jogo morno. Maicon foi poupado e ficou em Porto Alegre. Já Matheus Henrique e Everton treinam com a seleção brasileira para a Copa América. Além disso, cinco atletas estão lesionados: Paulo Miranda, Kannemnann, Alisson, Cortez e Luan. Assim, Rodriguez e Felipe Vizeu voltaram a ter oportunidade como titulares.

Aos 4 minutos, Jean Pyerre serviu Montoya, que poderia ter aberto o marcador para o Tricolor, mas não conseguiu fazer. Ainda na primeira metade desta etapa, outra chance de gol para o time visitante, novamente saída dos pés de Jean Pyerre. O meia cruzou, colocando a bola na cabeça de Geromel, que acabou mandando para fora.

O Bahia mantinha mais a bola, o que também não significava melhor desempenho. Apesar de chegar bem por algumas vezes, faltou qualidade ao time da casa. Quem se destacou na equipe foi o goleiro Douglas Friedrich. Na segunda metade do primeiro tempo, aos 33, Pepê tentou chegar à meta de Douglas, mas não conseguiu marcar o gol. O tricolor baiano revidou, aos 36 minutos, mas a defesa gremista tirou a bola da área.

Na etapa complementar, o Bahia voltou demonstrando mais vontade. O relógio marcava 3 minutos, quando Nino Paraíba chegou bem e Geromel cortou. Porém, aos 7, o zagueiro gremista tocou a bola com a mão e o Árbitro Dewson Freitas da Silva apitou: pênalti. Fernandão bateu no canto esquerdo e Paulo Victor acertou o lado, mas não pegou. Gol do Bahia. Pelo lance, cartão amarelo para Geromel.

Após ficar em desvantagem, o tricolor de Porto Alegre até tentou correr mais e chegou a ter maior posse de bola, mas não acertava e ficava pelo caminho. Um carrinho garantiu amarelo para Juninho Capixaba e, tanto Roger quanto Renato, começaram as substituições. No Bahia, saiu Élber e entrou Arthur Caíke. No Grêmio: André no lugar de Vizeu e Tardelli, no de Montoya. Aos 26 minutos, o autor do gol, Fernandão também deixou o campo, para a entrada de Eric Ramires.

O time da cada seguiu atacando, sem se contentar com apenas um gol. A equipe gaúcha também tentava, mas sem entrosamento e organização, não conseguia. No final da partida, uma troca de cada lado ainda renovou as esperanças de um jogo de mais qualidade: saiu Elton e entrou Flávio, no Bahia; saiu Juninho Capixada, entrou Patrick no tricolor gaúcho. Artur recebeu um cartão amarelo e, mesmo com quatro de acréscimos, nada mudou. 1, Bahia, 0 Grêmio.

Com esse resultado, o time de Renato Portaluppi fica na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, à frente apenas do Avaí e do Vasco da Gama. Foram apenas cinco pontos conquistados, de 21 disputados. O próximo compromisso da equipe gremista é contra o Fortaleza, tentando melhorar sua campanha no Brasileirão, em casa, no sábado (8).

