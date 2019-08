Com dúvidas e treino fechado, Grêmio encerra preparação para encarar o Athlético

*Valéria Possamai

Nesta sexta-feira (23), o técnico Renato Portaluppi comandou a última atividade do Grêmio antes do enfrentamento contra o Athlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão da vaga da Libertadores na próxima semana, o time terá formação reserva neste sábado, às 17h, na Arena.

A maior parte do treinamento foi com portões fechados, algo que já de praxe. Apenas os minutos finais do trabalho foram abertos à imprensa.

Para o duelo desta rodada, o time tem duas dúvidas. Com o problema sofrido pelo lateral Bruno Cortez, Juninho Capixaba pode ser preservado visando a partida de volta com o Palmeiras, em São Paulo, na próxima terça-feira. Caso fique de fora, Darlan deve ser recuado para posição.

A indefinição na lateral-esquerda abre dúvida no meio-campo. Já que o jovem, seria um dos cotados para formar a dupla de volantes com Rômulo. Caso, Thaciano atue mais recuado, Luciano pode aparecer no ataque.

O provável Grêmio para encarar o Athlético tem: Júlio César; Rafael Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba (Darlan); Rômulo, Thaciano, Luciano (Thaciano), Luan, Pepê; Tardelli.

O trabalho desta sexta-feira também repetiu uma boa notícia para o gremistas. Michel treinou novamente com bola e deve voltar ao banco de reservas neste após, pela primeira vez, após passar por uma artroscopia no joelho durante a pausa para a Copa América.

Everton faz trabalhos especiais

Em meio a realização do treino recreativo, Everton trabalhava com a preparação física em outro campo do CT Luiz Carvalho. O atacante realizava treino de aprimoramento físico já visando a decisão contra o Palmeiras, na próxima terça-feira.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Grêmio e Athlético-PR pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

