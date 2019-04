Com Geromel, Renato comanda último treino em Porto Alegre e deixa dúvida no meio-campo

Na manhã desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treino antes da viagem para o Chile. A atividade contou novamente, com a presença de Pedro Geromel, que deve estar entre os titulares na partida desta quinta-feira, contra o Universidad Católica.

A primeira parte da atividade foi com portões fechados aos jornalistas. Quando o trabalho foi liberado, os jogadores realizavam mini-jogos dividos em três times. Paulo Miranda, que segue em recuperação, apareceu no campo apenas para realizar corridas.

Para o duelo no estádio San Carlos de Apoquindo, o time conta com duas dúvidas no meio campo. Matheus Henrique disputa posição com Maicon e Michel. Além disso, Alisson pode ganhar a vaga de Marinho e iniciar como titular, pela primeira vez desde a lesão contra o Aimoré, ainda na segunda rodada do Gauchão.

Já no final do treinamento, o zagueiro Kannemann deixou o gramado mais cedo. Aparentemente, o argentino não apresentava nenhum problema.

No início da tarde, a delegação inicia o deslocamento para Santiago. Nesta quarta, o time ainda faz um último já em solo chileno, no Centro de Treinamentos do Universidad de Chile.

Para a partida contra o Universidad, o provável time do Grêmio, tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon (Matheus Henrique), Alisson (Matheus Henrique), Luan, Everton; André.

