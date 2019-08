Com parte fechada, Grêmio encaminha time alternativo para encarar o Palmeiras

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi comandou nesta sexta-feira (16) o último treino do Grêmio antes da partida contra o Palmeiras, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo que ocorre na Arena, a escalação será alternativa já visando o compromisso decisivo da próxima semana, pela Copa Libertadores.

A atividade realizada no CT Luiz Carvalho foi com a maior parte fechada aos jornalistas. Apenas os minutos finais foram liberados, quando era realizado o tradicional rachão.

A escalação passa por duas indefinições. Começando pela lateral-esquerda, o time deve ter improvisação. Com Juninho Capixaba suspenso, o volante Darlan deve ser recuado para a função.

No setor ofensivo está a outra dúvida. Diego Tardelli e Luciano são as opções que disputam o comando de ataque. Ainda com relação aos titulares, Rafael Galhardo deve seguir sendo utilizado aberto pelo lado direito.

A partida deste sábado, às 21h, na Arena marca o primeiro dos enfrentamentos entre Grêmio e Palmeiras. Na próxima terça-feira, os times voltam a duelar, desta vez, pela Copa Libertadores.

