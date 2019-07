Com polêmica e Pepê decisivo, Grêmio faz 2 a 1 no Vasco de virada

Com um time cheio de reservas, o Grêmio virou o jogo contra o Vasco e venceu por 2 a 1 neste sábado (13), na Arena, Porto Alegre. Pepê marcou os gols da virada tricolor. Yago Pikachu foi o autor do tento carioca.

O jogo começou equilibrado, mas Vasco foi quem chegou primeiro. Aos 12, Valdívia cruzou na área, a bola ficou viva na área, e o árbitro, que viu David Braz puxar a camisa de Oswaldo Henríquez, assinalou pênalti. Pikachu converteu com categoria. Por estar atrás do marcador e sem oferecer perigo à meta vascaína, Renato Gaúcho tirou o volante Rômulo e colocou Everton.

Quem levou perigo no primeiro tempo foi o Vasco. Aos 43, Pepê perdeu a bola e Valdívia partiu em velocidade, mas chutou por cima do travessão. Um minuto depois, Matheus Henrique errou passe o meio-campo, Raul armou o contra-ataque, porém parou em defesa de Paulo Victor. A primeira etapa terminou com vaias para a equipe gremista.

O segundo tempo começou com um gol do Vasco. Após uma bela troca de passes, Pikachu entrou na área e marcou, mas o árbitro Rodolfo Toski Marques, depois de ser chamado pelo VAR, anulou o lance. Ele assinalou falta de Rossi na origem da jogada.

Aos 04, o Grêmio levou perigo pela primeira vez na segunda etapa. Pepê recebeu lançamento pela direita, cruzou para o outro lado do campo e Everton cabeceou por cima do travessão. Aos 15, Luan lançou Pepê, que cara a-cara com o goleiro Fernando Miguel, não desperdiçou e empatou o jogo.

Cinco minutos depois, Pepê perdeu uma chance clara, depois do chute de Luan desviar na defesa. Aos 20, Everton obrigou Fernando Miguel a defender em dois tempos. O técnico Renato Gaúcho promoveu a entrada do centroavante Da Silva no lugar de Matheus Henrique aos 30 e, pouco tempo depois, o meia Patrick substituiu Luan. Porém, o dia era de Pepê. Aos 40, Léo Moura chegou à linha de fundo e cruzou na cabeça do atacante, que não desperdiçou, virando a partida.

Próximo jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro é clássico. No próximo sábado (20), às 19h, Grêmio e Internacional se enfrentam no Estádio do Beira-Rio. Nesta quarta-feira (17), a equipe gremista decide a classificação na Copa do Brasil contra o Bahia, em Salvador, às 19h15.

