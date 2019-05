Com presença de Jean Pyerre, Grêmio faz único treino antes de encarar o Juventude

*Valéria Possamai

Nesta manhã, o técnico Renato Portaluppi comandou o primeiro e último treino do Grêmio antes da estreia na Copa do Brasil. Já precisando virar a chave após mais um tropeço no Brasileirão, o time deve contar com retornos de peças titulares contra o Juventude: Maicon e Jean Pyerre.

Como de praxe, grande parte da atividade foi com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Apenas os minutos finais foram abertos à imprensa. Está foi a única atividade do comandante com grupo, já que a delegação que estava em Fortaleza, pela partida contra o Ceará, chegou a Porto Alegre no final da tarde desta segunda-feira.

No tradicional rachão, Pedro Geromel e Leonardo eram as únicas ausências entre os jogadores que atuaram no domingo. Já Jean Pyerre foi a grande novidade. O meia que passou por tratamento no ombro direito participou normalmente e deve retornar ao time, assim como Maicon. O capitão do time, preservado da última rodada, retorna ao lado de Matheus Henrique.

Para o duelo, a equipe conta com desfalques, principalmente se tratando de zagueiros. Kannemann e Paulo Miranda estão entregues ao Departamento Médico. O argentino teve um problema na coluna, já o terceiro defensor se recupera de um problema muscular. Assim, o time deve ter novamente a improvisação de Michel ao lado de Geromel.

Luan, que sofreu um estiramento muscular, também está fora dos relacionados para Caxias do Sul. Diego Tardelli que se recupera de problema físico, não estava no campo quando as atividades foram liberadas os jornalistas e, ao que tudo indica, deve seguir de fora.

A provável escalação do tricolor para enfrentar o Juventude tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Thaciano), Everton; André.

Transmissão

Juventude e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h, no estádio Alfredo Jaconi. Acompanhe a Jornada Esportiva pela Rádio Grenal, FM 95,9.

