Com previsão de sol, ação Orla Sempre Limpa será realizada na capital

Com previsão de sol, a Orla Moacyr Scliar espera receber, em mais um fim de semana, milhares de pessoas. Com isso, os resíduos tendem a aumentar, fazendo com que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) promova uma ação: Orla Sempre Limpa.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) orientará os frequentadores durante o sábado (3) e domingo (4), das 15h às 19h. Este é o sexto fim de semana seguido que a ação acontece e visa fazer com quer cada um se responsabilize por seu lixo. Em caso de chuva, as atividades serão canceladas.

A Orla possui 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada.

O secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, destaca que mais de 1.200 pessoas já foram impactadas pela ação. “Nosso trabalho busca sensibilizar a população quanto ao papel determinante que cada um tem na conservação da orla e dos espaços públicos”, observa.

