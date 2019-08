Com reforço de Everton, Grêmio encara o São Paulo no Morumbi

*Valéria Possamai

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Grêmio se enfrentam, às 11h, deste sábado. Jogando em casa, o tricolor paulista busca se manter no G-4, enquanto o tricolor gaúcho quer melhorar a posição na tabela.

Para a partida fora de casa, o time gaúcho conta com o reforço de Everton. O atacante está suspenso do jogo de volta da Copa do Brasil e, por isso, deve estar em campo na partida de amanhã.

Com relação ao time alternativo há um desfalque. Rômulo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e assim é baixa certa. A tendência é de que Thaciano forme a dupla de volantes com Michel.

Assim, a provável formação para o jogo contra o São Paulo, tem Júlio César; Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Michel, Thaciano, Luciano, Luan, Everton; Diego Tardelli.

Depois do jogo contra o tricolor paulista, a delegação do Grêmio retorna a Porto Alegre para começar os treinamentos de preparação ao segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A delegação viaja a Curitiba na terça-feira e enfrenta o Athlético às 19h de quarta, na Arena da Baixada. Por ter vencido por 2 a 0 o jogo de ida, pode até perder por 1 a 0 que garante vaga na final.

Transmissão

Acompanhe a transmissão de Grêmio e São Paulo pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas