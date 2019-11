Com Renato Portaluppi, Grêmio mantém hegemonia em Grenais há três anos na Arena

A vitória de 2 a 0, neste domingo (03), somou mais um jogo para a estatística de Renato Portaluppi, que mantém agora, uma invencibilidade de sete Grenais sem perder na Arena. Desde 2016, são duas vitórias e cinco empates, além de um triunfo nos pênaltis, que garantiu o título de Campeão Gaúcho deste ano sobre o maior rival. As informações são da Rádio Grenal.

O saldo positivo vai de encontro a outra marca conquistada e comemorada pelo comandante. Nos cinco clássicos deste ano, o tricolor não perdeu nenhum: “Nossa supremacia acontece há três anos. Neste ano foi mais uma vez comprovada. Cinco Grenais, no momento em que a gente não perde nenhum mostra a nossa força.”

Confira os Grenais de Renato na Arena

Grêmio 2 x 0 Inter – Brasileirão – 04/11/2019

Grêmio 0 (3) x (2) 0 Inter – Gauchão – 17/04/2019 – Campeão Gaúcho

Grêmio 1 x 0 Inter – Gauchão – 17/03/2019

Grêmio 0x0 Inter – Brasileirão – 12/05/2018

Grêmio 2×2 Inter – Gauchão – 04/03/2017

Grêmio 0x0 Inter – Brasileirão – 23/10/2016

Na coletiva pós-jogo, Renato fez questão de destacar o desempenho do time na partida, que na sua análise poderia até mesmo terminado em goleada. “Hoje foi um massacre. Ficou barato. Se não tira o pé do acelerador, e não foi ordem minha, pode ter certeza que ia ser goleada.”

O triunfo sobre o rival deixou o time ainda mais próximo do G-4 no Brasileirão. Agora, com 50 pontos, se mantem na quinta posição e fica a dois pontos do São Paulo, que é o quarto colocado.