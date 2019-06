Com visita de ex-lateral, Inter tem treino fechado e sem Moledo antes de encarar o Vasco

*Valéria Possamai

Na preparação para encarar o Vasco, o técnico Odair Hellmann comandou a penúltima atividade em Porto Alegre nesta quarta-feira, com portões fechados. A atividade contou com uma visita especiais. William, vendido ao Wolfsburg em 2017, e o jovem Otavinho, no Porto, reencontraram os antigos companheiros.

Manhã de visitas no Beira-Rio! Otavinho e William foram ao treino colorado visitar os ex companheiros de Clube. #VamoInter pic.twitter.com/62uFJfZuV3 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 5, 2019

Em busca da primeira vitória fora de casa, no Brasileirão, a equipe conta com a baixa de seu principal fazedor de gols. Paolo Guerrero, artilheiro do time na temporada, está com a Seleção Peruana e é desfalque. Assim, caberá a Rafael Sobis, substituir o camisa 9 no comando de ataque.

Ainda por conta de convocações, o lateral Iago também desfalca o time. Uendel segue como titular na lateral-esquerda.

Por outro lado, o técnico Odair Hellmann conta com a volta de Patrick, recuperado de lesão muscular. Rodrigo Moledo, que fez o primeiro trabalho com bola nesta terça-feira, ainda segue sob supervisão do Departamento Médico e não participou do trabalho desta manhã e ainda segue de fora.

Nesta quinta-feira, o grupo colorado realiza o último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro. Vasco e Inter se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, em São Januário.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: