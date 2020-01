Armando Burd Começa a era da cordialidade

Por Armando Burd | 3 de janeiro de 2020

O vereador Reginaldo Pujol, que assumiu ontem a presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, e o advogado Eduardo Krause, novo diretor geral. (Foto: Divulgação)

A sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre com as galerias lotadas, no final da tarde de ontem, significou um divisor de águas. A presidente Mônica Leal, que passou o cargo ao vereador Reginaldo Pujol, disparou críticas ao prefeito Nelson Marchezan em seu pronunciamento. Outro alvo foi o vereador Valter Nagelstein, que presidiu a mesa diretora em 2018.

Na sequência, Marchezan referiu em seu discurso as sessões de votações de projetos importantes em que Pujol, até ontem vice-presidente da Câmara, substituiu Mônica. Foi o revide.

Pujol se encaminhou à tribuna e transformou o discurso de posse como presidente numa espécie de extintor de incêndio. Depois de recordar Quaraí onde nasceu, os primeiros anos em Porto Alegre, o ingresso na Política e a paixão pela vereança, garantiu que todos os ruídos serão resolvidos. Sua experiência avaliza que o Legislativo agirá com independência e cordialidade.

Reaberta a contagem

Com o Jurômetro chegando a 2 bilhões e 890 milhões de reais em dois dias, os banqueiros estão contentes e devem isso aos governos que gastaram demais e agora precisam rolar a dívida, pagando preço alto. A única certeza é de que o total de 540 bilhões e 713 milhões, desembolsado pelo governo federal em 2019 por conta dos juros, aumentará em dezembro deste ano.

Falta criar um concurso entre governantes para a entrega do Troféu Fabricantes do Rombo.

Chance perdida

Em janeiro de 1995, o senador Pedro Simon redigiu a emenda constitucional que evitaria o desgaste hoje enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Não andou porque entraram em ação os que teriam interesses contrariados. Os principais artigos:

1) o nome mudaria para Tribunal Constitucional, passando parte de suas atribuições ao Superior Tribunal de Justiça e evitando o acúmulo de processos para julgamento.

2) A fixação de mandato de oito anos para os ministros.

3) Os indicados teriam de ser aprovados por maioria absoluta no Senado.

4) A recondução para novo mandato seria proibida.

5) Os que deixassem o cargo ficariam impedidos de exercer a advocacia.

Espaço para o ensino

O número de canais de TV no Brasil à disposição dos três poderes é um dos maiores do mundo.

No país com tantas carências, as TVs estatais deveriam também cumprir a tarefa de ensinar. Os melhores professores dariam aulas que se propagariam a todos os municípios, onde imagens via satélite chegam. Porém, os responsáveis pela programação em horários ociosos preferem o impossível: competir com as emissoras comerciais.

Abaixo a burocracia

O ano começa com a redução da complexidade das regulações, licenças e todo tipo de exigências, por vezes ilógicas. A nova condição, menos condicionada pelo extremismo estatizante, abre caminhos para quem quer trabalhar, inovar, alavancar seus negócios e fazer a economia do país girar.

Hora da virada

A tão falada reforma do Estado não deve ser restrita como planejam seus mentores. Precisa fazer desaparecer o paternalismo, substituindo por outra forma enxuta e eficiente, que sirva à sociedade e diminua o número de reclamações com os serviços prestados.

Não adianta

A maioria dos governantes aprende na escola que a vocação do Poder Executivo para o exercício da Democracia é medida pelo respeito que tem com o Legislativo. Quando chegam ao poder, esquecem tudo.

Há 60 anos

A 3 de janeiro de 1960, o governador Leonel Brizola e o secretário estadual da Fazenda, Siegfried Heuser, começaram a troca de notas fiscais do concurso Seu Talão Vale Um Milhão, criado para aumentar a arrecadação do ICMS.

Frustrados

A maioria dos secretários estaduais da Fazenda já pediu ficha de inscrição na Confraria dos Antimágicos: não conseguem tirar o coelho da cartola.

O que se espera

Setenta por cento dos pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre têm conhecimento amplo dos números da Secretaria da Fazenda. Portanto, este ano não poderá haver, na campanha eleitoral, o uso muito frequente de “eu acho, parece, pode ser, vou examinar e talvez”.

Ilusão perdida

Muitos eleitores demoraram e agora concluem: o hipotético tem seus encantos, mas o que conta é a realização dos governos.

