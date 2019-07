Como vender seu peixe é tema de palestra gratuita apresentada pelo diretor da Fiesp, Fernando Seabra

Na próxima quinta-feira (18), o auditório da Be Academy será palco de mais uma edição do seminário Facing the Giants. Desta vez o diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Fernando Seabra vai levar ao público a palestra ‘Pitch: Vendendo Seu Peixe’, a partir das 19h. O seminário é gratuito, mas as vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas no link https://lp.beacademy.com.br/institutoexito.

O seminário Facing the Giants acontece todo mês e integra o calendário anual de eventos do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Em cada edição um empreendedor de renome sobe ao palco para falar de um tema específico e passar dicas aos que desejam ter sucesso no empreendedorismo. A ideia do seminário é levar conhecimento e orientações a todos aqueles que sonham em criar um negócio ou empreender em qualquer campo da vida, tendo como diferencial que esse conhecimento é repassado por quem conhece na prática os inúmeros desafios que esta carreira apresenta.

“Tenho acompanhado em minha trajetória empreendedora que muitas pessoas ainda não possuem uma apresentação definida e clara dos seus negócios e isso só acaba sendo percebido normalmente em alguma reunião importante, quando é preciso tirar a ideia do papel e apresentá-la para um investidor, por exemplo. Entender bem o seu negócio e aprender a ‘vender o seu peixe’ é o que garantirá boa parte do sucesso do seu empreendimento. Por isso, na minha palestra eu pretendo mostrar quais os pontos essenciais para convencer as pessoas de que sua ideia realmente vale a pena e também quais os caminhos que precisam ser evitados”, explica o presidente do Conselho Consultivo do Instituto Êxito, Fernando Seabra.

Como as vagas são limitadas, os interessados em assistir ao seminário Facing the Giants também poderão conferir tudo vivo e on-line pela TV Êxito no site www.institutoexito.com.br. Basta acessar o site no horário do evento, que começa às 19h e termina às 21h.

Seminário Facing the Giants / Quinta-feira (18/07) / 19h às 21h/ Auditório Be Academy – – Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 15º andar – Vila Nova Conceição, São Paulo/ Palestra – ‘Pitch: Vendendo Seu Peixe’ por Fernando Seabra. Link para inscrição presencial – https://lp.beacademy.com.br/institutoexito

