Comunidade Libanesa no RS celebra os 74 anos de independência do país

O Cônsul Honorário do Líbano no Rio Grande do Sul, Ricardo Malcon, recebeu representantes da comunidade libanesa no RS para celebrar os 74 anos da independência do país, celebrado neste 22 de novembro. O evento ganhou palco ao meio-dia na Sociedade Libanesa de Porto Alegre (Rua Barão do Rio Grande, 10), em uma reunião-almoço que contou com a presença de autoridades, grupos diplomáticos do Estado e convidados.

Ricardo Malcon conta que a data é comemorada em todos os países onde há representação libanesa. Além disso, duas outras recepções estão agendadas, uma em Santa Maria, na próxima sexta-feira (24) e domingo (26) em Pelotas. As maiores concentrações de descendentes libaneses no Brasil estão em São Paulo, Foz do Iguaçu e Rio Grande do Sul, respectivamente.

Otimista com as ações do consulado, Ricardo Malcon comenta sobre o Projeto Cidadania, que permite aos cidadãos libaneses votar no Brasil para as eleições que acontecem em 2018 no Líbano. “Queremos eleger pessoas que lutem pela paz, por isso estamos abraçando a campanha cidadania pela paz no mundo”. Como o sistema governamental no Líbano é o Parlamentarismo, o cônsul honorário prega a consciência dos cidadãos para votar em bons governantes que possam garantir um futuro melhor para a região e humanidade. (Clarice Ledur)

