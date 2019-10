Prosseguem até o dia 5 de novembro as inscrições do concurso público para duas vagas de auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre. A taxa de inscrição custa R$ 200 e as provas serão realizadas em 15 de dezembro. O candidato deve ter formação de nível superior em qualquer área (incluindo bacharelado e licenciatura plena). Mais informações em www.fundatec.org.br.