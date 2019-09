A Justiça condenou a 33 anos e 4 meses de prisão a técnica de nutrição Janaína Caldeira Nunes, de 37 anos, acusada de tentar matar a ex-mulher de seu namorado e dois filhos dela com bombons envenenados. Os crimes aconteceram em setembro de 2016, em Jaú, interior de São Paulo. O julgamento pelo Tribunal do Júri, no Fórum da cidade, terminou no final da noite desta quinta-feira (05).

Deixe seu comentário: