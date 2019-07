O borracheiro Antônio Cláudio Barbosa de Castro, preso e condenado por estuprar oito mulheres em 2014, foi inocentado em novo julgamento ocorrido segunda-feira (29) no Tribunal de Justiça do Ceará. Advogados do Innocence Project apontaram evidências de que Antônio Cláudio havia sido confundido com o criminoso que ficou conhecido como “maníaco da moto”.

Deixe seu comentário: