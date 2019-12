Inter Confira a lista de pendurados do Inter e que podem ser baixas na última rodada

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Ao todo, oito jogadores estão com dois cartões amarelos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Chegando na reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter ainda luta por uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2020 e os próximos dois jogos ganharam caráter de decisão para o time. Mas, para as próximas duas rodadas, a equipe tem uma preocupação a mais, os pendurados. Ao todo, oito jogadores estão com dois cartões amarelos, sendo seis deles titulares e que entram em campo contra o São Paulo.

A lista de pendurados

Roberto, Rodrigo Moledo, Heitor, Natanael, Edenilson, Patrick, Guilherme Parede e Paolo Guerrero contemplam a lista de pendurados no colorado.

A preocupação visando a última rodada é justamente pela maioria dos nomes serem titulares no time de Zé Ricardo e que podem receber o terceiro cartão amarelo, já que entram em campo, nesta quarta-feira, no Morumbi, como: Moledo, Heitor, Edenilson, Patrick, Guilherme Parede e Guerrero.

Na última rodada, o adversário é o Atlético-MG. A partida ocorre no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

