Confira como foi o primeiro tempo de Juventude x Grêmio

A partida entre Juventude e Grêmio começou às 16h deste domingo (24), válida pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. A bola rolou no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Ju.

Desde o início do jogo, a equipe do Grêmio foi mais ofensiva e levou perigo à defesa do Juventude. A primeira chance de gol foi do Tricolor, com André, aos 10 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Ju, Marcelo Carné, defendeu.

Aos 17 minutos, Vidal, do time caxiense, perdeu uma chance clara de gol, chutando a bola para fora e dando o tiro de meta para a equipe do Grêmio. Logo depois, aos 19 minutos, Genilson, do Juventude, deu uma fortíssima entrada em Pepê e foi imediatamente expulso da partida, levando cartão vermelho do árbitro Leandro Vuaden.

Aos 23, outra grande defesa de Marcelo Carné: Luan quase completou. No mesmo minuto, depois de uma cobrança de escanteio, Marcelo Oliveira marcou. 1 a 0 para o Tricolor. No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, Vidal, do Juventude, levou perigo a grande área do Grêmio, mas Paulo Victor defendeu.

