Confira como foi primeiro tempo entre Brasil e Peru

Por Isadora Aires

A partida entre Brasil e Peru iniciou às 16h deste sábado (22) na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase da Copa América e decisivo para a classificação dos dois times. O primeiro tempo terminou em 3×0 para a Seleção Brasileira, com gols de Casemiro, Firmino e Everton.

Logo aos 3 minutos, Cueva levantou a bola na área, que passou na frente do gol brasileiro. Foi a primeira chance do Peru. Aos 9, Casemiro levou cartão amarelo por falta dura em Farfán e já está fora do jogo pelas quartas de final. Dois minutos depois, porém, a redenção: gol do volante. Após cobrança de escanteio de Philippe Coutinho, desvio de Thiago Silva na primeira trave e cabeceio do próprio Casemiro, a bola bateu em Marquinho quase em cima da linha do gol e voltou para o jogador marcar. 1×0 para o Brasil.

Aos 16, cartão amarelo para Yotún por falta do jogador em Arthur. Dois minutos depois, outro gol do Brasil: Gallese se atrapalhou na saída e chutou a bola em cima de Firmino, que driblou o goleiro e mandou para o gol virando a cabeça para o outro lado. 2×0 para a Seleção Brasileira. Aos 22, Everton quase marcou o terceiro, invadindo a área e chutando cruzado para a defesa do goleiro peruano.

Aos 31, o gol do jogador do Grêmio saiu, enfim: Everton recebeu no lado esquerdo e soltou uma bomba de fora da área. 3×0 para o Brasil. Sete minutos depois, mais uma chance para a Seleção: Filipe Luís tocou para Gabriel Jesus na entrada da área, que chutou completamente torto para fora. Faltando pouco para o fim do primeiro tempo, aos 43, o Peru ainda tentou diminuir o placar: Trauco recebeu dentro da área e mandou para o gol. Alisson defendeu e a bola foi para escanteio. Aos 47, o árbitro Fernando Rapallini marcou para acabar a primeira etapa.

