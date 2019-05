Confira os melhores aplicativos para editar fotos no celular

A tecnologia é uma grande aliada para os fãs de fotografia, amadores ou profissionais. Aplicativos de edição ajudam a dar aquele corte, ou ajustar o brilho. Tem alguns que transformam a lente do celular em uma verdadeira câmera profissional, com controles de velocidade e abertura de diafragma. E, para quem quiser ir além, especialistas indicam as melhores câmeras compactas do mercado. Conheça os melhores aplicativos para celular para edição de fotos.

Para editar e fotografar

Adobe Photoshop: O conhecido programa de edição e correção de imagens tem as versões Express e Fix, gratuitas, para os sistemas Android e iOS.

Snapseed: Além de filtros, tem efeitos que corrigem detalhes como iluminação, cor e foco. Grátis para Android e iOS.

VSCO: Permite, entre outras funções, usar as mesmas configurações de edição para mais de uma foto. Grátis para iOS e Android.

Fotor: Editor de fotos com interface simples e intuitiva. Grátis na Google Play e na App Store.

Layout from Instagram: Extensão para colagens e efeitos. Grátis para Android e iOS.

Camera+ 2: A nova versão do aplicativo permite controle manual da câmera do celular, como velocidade do obturador, ISO e controle de branco. Apenas para iOS (R$ 10,90).

Hipstamatic: Outro disponível apenas para celulares Apple (R$ 10,90). Simula diferentes tipos de lentes e filmes de câmeras analógicas no celular, dando um ar retrô às fotos.

Musemage: Aplicativo para efeitos no momento da foto, não apenas de edição. Muito utilizado também para vídeos. Grátis para Android e R$ 14,90 na App Store, da Apple.

Manual Camera . Permite o controle manual da câmera do celular. Disponível apenas para Android (R$ 9,90).

Para guardar

Google Fotos: O gerenciador de fotos da Google, que armazena de maneira ilimitada fotos de até 16 megapixels. Tem assistente que facilita a busca, cria álbuns e aplica filtros. Presente no sistema Android, mas também disponível na App Store.

iCloud: É a “nuvem” de dados, incluindo fotos e vídeos, do sistema iOS . É gratuito até 5Gb de memória. Depois, é cobrada mensalidade: R$ 3,50 para 50Gb, R$ 10,90 para 200Gb e R$ 34,90 para 2 Tb. Disponível apenas nos aparelhos Apple.

Dropbox: Permite armazenamento gratuito de arquivos até 2Gb. Passando disso, há pacotes Plus (1 Tb, a US$ 9,99 por mês) e Professional (2Tb, a US$ 19,99 por mês). Aplicativo grátis na App Store e na Google Play.

Wetransfer: O aplicativo de envio de arquivos serve também como nuvem, grátis até 2Gb (a versão Plus armazena até 100Gb e custa US$ 12 por mês). Gratuito para Android e iOS.

Celular: as apostas de cada marca

A seguir, modelos novos ou que chegarão ao mercado em breve, das principais marcas no nosso mercado.

O modelo mais recente do iPhone, o XS, tem dupla câmera de 12 megapixels, com controle de profundidade.

O Samsung S10 tem câmera frontal dentro da tela, de 10 megapixels. Na câmera externa, o sistema triplo é formado por três sensores (dois de 12 e um de 16 megapixels).

A câmera do LG modelo G8 ThinQ tem resolução alta, de 12mepixels, e é resistente à água.

O modelo mais novo da marca Asus, o Zenfone 6, que chega ao País ainda em 2019, tem câmeras giratórias.

No Motorola modelo One Vision, uma das características que chamam a atenção é a funcionalidade Night Vision (“visão noturna” em português), que melhora as imagens em baixa luminosidade.

O destaque do Huawei P30 Pro fica pela câmera traseira quádrupla, com sensores de 40, 20 e 8 megapixels, além da funcionalidade de 3D. A frontal, com 32 megapixels, é ideal para selfies.

Os mais recentes produtos da marca Xiaomi, que é sensação na China, chegam ao Brasil até o fim do ano. O modelo premium é o Mi9, com câmera tripla de 48 megapixels.

Dicas de modelos para fotos com um toque profissional

Profissionais como Márcia Foletto indicam câmeras compactas que estão presentes no mercado e não fazem feio.

“Sempre recomendo as que permitem fazer ajuste manual e nas quais é possível acoplar lentes diferentes.”

A seguir, alguns exemplos.

Canon Powershot SX70 HS: Vem com uma lente super zoom, que vai de 21mm até 1365mm. Segundo Márcia, “atende a praticamente todas as necessidades de viagem, da paisagem ao detalhe de uma igreja”.

Panasonic Lumix DMC – LX100: A recomendação é usá-la com lentes da marca Leica.

Sony Alpha 6400: Tem lente intercambiável (já vem com o modelo 16-50mm).

Nikon Coolpix P900: Tem superzoom, que vai a 2000mm.

DJI Osmo Pocket: Seu diferencial é o tamanho e o fato de já vir com um estabilizador, o que evita o tremido.

