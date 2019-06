Confira programação do Grêmio durante a pausa para Copa América

*Valéria Possamai

A próxima segunda-feira (24), irá marcar o retorno das atividades no Grêmio. Depois de onze dias de descanso, os jogadores se reapresentam no CT Luiz Carvalho para dar sequência ao trabalho de preparação para a retomada da temporada 2019. A Rádio Grenal traz a cobertura completa dos trabalhos do tricolor.

A preparação será realizada em Viamão, já que o CT gremista está recebendo as seleções que disputam a Copa América.

O grupo realiza o seu primeiro treinamento às 15h30, no Hotel Vila Ventura, onde ficará hospedado para a sequência dos seus treinos, que perdurará até o próximo dia 30. A programação completa ainda será confirmada pelo clube na próxima semana.

O primeiro compromisso do time do técnico Renato Portaluppi no retorno das competições é pela Copa do Brasil. Pelas quartas de final, a equipe recebe o Bahia, no dia de 10 julho, na Arena.

Recuperação de jogadores

A pausa para a disputa das Seleções servirá para o tricolor gaúcho esvaziar o departamento médico. O time sofreu nas últimas rodadas do Brasileirão por conta do número de lesionados.

Kannemann, Bruno Cortez, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Luan, são alguns dos nomes que não vinham atuando no time por conta de problemas musculares.

O tema lesão também será pauta de reunião. O técnico Renato afirmou que terá uma reunião com todos os departamentos médicos do clube para que as lesões não se repitam no segundo semestre, onde o time terá decisões pela Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Reforços

O grupo de jogadores contará com caras novas no segundo semestre. David Braz, novo zagueiro do time, já está trabalhando no CT Luiz Carvalho. A apresentação oficial do defensor deve ocorrer no retorno das atividades.

Três jovens da base também ganharão chance no profissional. Trata-se dos atacantes Da Silva e Guilherme Azevedo e de Guilherme Guedes, lateral-esquerdo.

Movimentações do mercado

Com a janela de transferências, o tricolor também sabe da eminência de propostas por Everton. O atacante, que vem sendo destaque na Seleção Brasileira, está no alvo do Manchester City. Contudo, a direção afirma que não houve investidas oficiais pelo jogador, que só aceita uma negociação pelo valor da multa, que é de R$ 80 milhões.

estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

