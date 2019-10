Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul desta profissionais com o prêmio Honra ao Mérito

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/RS) confere láurea a nomes chancelados por instituições representativas da classe em solenidade alusiva ao Dia do Cirurgião-dentista, a realizar-se dia 24 de outubro próximo, em sua sede de Porto Alegre. Na edição 2019 o prêmio será conferido em 3 categorias aos profissionais:

Lista de premiados

· Mérito Social: Jackson Luis Arpini, cirurgião-dentista, idealizador da Semana de Saúde Bucal; e coordenador do projeto Aprender a Sorrir.

· Mérito Político: Sérgio Alexandre Chedas Bechelli, cirurgião-dentista; criador do atendimento odontológico pelo FUNRURAL e contratos de insalubridade para CDs contratados nos municípios gaúchos; construtor de 700 Unidades de Saúde como Postos, Delegacias Regionais e Hospitais no Estado.

· Mérito Científico: Roque Miguel Rhoden, membro fundador da FASURGS; e criador do Centro de Tratamentos das Patologias Articulares da Articulação Têmporo Mandibular.

Na oportunidade também será entregue o Certificado de Inscrição Remida aos profissionais da Odontologia que completam 70 anos de idade e construíram uma carreira exemplar, sem qualquer infração ética.

“A Odontologia precisa ser entendida como uma questão de saúde pública – a saúde começa pela boca, onde se instalam doenças que se espalham pelo restante do corpo – inclusive levando ao óbito(…)”, coloca o presidente do CRO/RS, Nelson Eguia.