Consulta Popular é aberta para eleitores escolherem prioridades do governo do RS

A Consulta Popular para população escolher as ações que o governo do RS devem priorizar foi aberta nesta quarta-feira (04). Intitulada Conselho Popular 2019, a iniciativa permite que a população escolha parte dos investimentos e serviços que contarão no orçamento do governo. A votação pode ser feita até esta sexta-feira (06) e para participar basta ter em mãos o número do título de eleitor.

Neste ano, será distribuída uma verba de R$ 20 milhões, que será dividida nas 28 regiões dos Coredes. O valor disponibilizado para cada região varia de acordo com a população e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

Após a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE) realizar 56 assembleias para definir os projetos, são disponibilizados 97 nas cédulas de votação. O eleitor deve escolher apenas um. Destes, 42 serão eleitos pela população. O voto é secreto.

Como votar

Quem pode votar: Eleitores com domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul.

Documentos necessários: Número do título de eleitor. Caso não o tenha em mãos, o ambiente de votação na internet permitirá pesquisa diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pela internet, acessando o site da Consulta Popular ou presencialmente, nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). As prefeituras estão divulgando os locais onde serão instaladas as urnas presenciais. Para mais informações, clique aqui. Também é possível participar via SMS, mandando uma mensagem de texto para o número 27902, com a palavra RSVOTO# (Nº do título de eleitor) # (Nº do programa, de 1 a 10). É possível consultar a cédula aqui.