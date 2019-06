A prefeitura assinará o contrato de financiamento para a construção da ETA (Estação de Tratamento de Água) Ponta do Arado com a Caixa Federal nesta sexta-feira (21), às 10h, no Salão Nobre do Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu, 10). A construção da estação visa ampliar a capacidade de produção e distribuição de água potável, beneficiando 250 mil moradores das zonas Sul e Leste da cidade.

