Cooperativa Vinícola Garibaldi conquista cinco ouros no principal concurso nacional de espumantes

Sobram motivos para comemorar a participação da Cooperativa Vinícola Garibaldi no 11º Concurso do Espumante Brasileiro: cinco rótulos da marca foram outorgados com medalhas de ouro naquele que é o maior concurso nacional segmentado para esse tipo de bebida. Os produtos premiados nesta edição foram o Espumante Garibaldi Prosecco; Espumante Garibaldi Prosecco Rosé; Espumante Garibaldi Moscatel; Espumante Garibaldi Vero Brut Rosé e Espumante Garibaldi Vero Demi-sec Rosé.

A revelação dos resultados ocorreu na noite de 18 de novembro, como atração da Fenachamp, festividade que ocorre na cidade gaúcha de Garibaldi. Participaram da avaliação, nesta edição, 367 amostras inscritas por 88 vinícolas de sete estados brasileiros – números recordes de inscritos. As amostras foram avaliadas entre os dias 16 e 18 por 52 jurados. O Concurso do Espumante Brasileiro é realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), seguindo normas internacionais regidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e pela União Internacional de Enólogos (UIOE). Seu propósito é mostrar a qualidade e diversidade do espumante brasileiro.

Os bons resultados atestam a assertividade dos investimentos que a Cooperativa Vinícola Garibaldi vem fazendo no aprimoramento da qualidade de seus rótulos – motivo pelo qual os produtos conquistaram, em 2018, 86 premiações em concursos nacionais e internacionais, rendendo à marca a condição de vinícola brasileira mais premiada naquele ano. Em 2019, já são mais de 70 menções recebidas. Esse diferencial promete ser um dos impulsionadores das vendas da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que aumentou sua produção em 20% (entre espumantes, vinhos e sucos) para atender a demanda de mercado. Até o fim deste ano, devem ser comercializados mais de 18 milhões de litros, entre espumantes, vinhos, sucos de uva e derivados. A aposta da marca são os espumantes, cuja linha contempla 17 rótulos.