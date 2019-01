A Conmebol vai confirmar nos próximos dias a utilização do VAR (árbitro de vídeo) nos 26 jogos da Copa América que será disputada no Brasil. A tecnologia como auxílio à arbitragem será implementada pela primeira vez no torneio, que terá cinco sedes: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).

