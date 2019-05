Copa do Brasil: Edenilson será reavaliado e Inter pode poupar titulares contra o Paysandu

*Valéria Possamai

Depois do empate com o Santos, neste domingo, pelo Brasileirão, o Inter já virou a chave visando a Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe tem o jogo de volta contra o Paysandu, em Belém. Diante da vantagem construída no primeiro jogo, no estádio Beira-Rio, onde venceu por 3 a 1, alguns titulares devem ser poupados.

Edenilson pode ser um dos primeiros nomes que será preservado. O volante precisou ser substituído da partida da Vila Belmiro após sentir um problema no joelho esquerdo e será reavaliado pela comissão médica.

O meia D’Alessandro, que já ficou de fora desta rodada, pode ser ausência novamente. Por conta da sequência de jogos, o argentino tem passado por um rodízio de partidas.

Após o empate na Vila Belmiro, o técnico Odair Hellmann afirmou em entrevista coletiva que estaria em campo, os jogadores que estivem 100%.

Além da situação física, o Inter já perde um jogador a partir desta rodada, por conta de convocação. O lateral Iago está se apresentando à Seleção Olímpica e fica fora do restante das rodadas do Brasileiro até a parada para a Copa América. Uendel já está incorporado à delegação em São Paulo.

O volante Camilo, que está negociação com Chapecoense, já foi liberado para retornar a Porto Alegre.

Depois do compromisso pela sexta rodada do torneio nacional, o Inter seguiu em São Paulo, onde realizou um treino ainda nesta manhã. A atividade realizada no CT da base do Palmeiras foi apenas para os atletas que não iniciaram a partida deste domingo. À tarde, a equipe inicia o deslocamento para Belém, no Pará, onde faz o jogo de volta contra o Paysandu, nesta quarta-feira.

