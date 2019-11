Coreia do Norte diz não querer diálogo que “não leva a nada” com os Estados Unidos

Um representante do regime de Kim Jong-un na Coreia do Norte afirmou nesta segunda-feira (18) que o país “não está mais interessado em diálogos” com os Estados Unidos que “não levam a nada”.

Em texto publicado na agência estatal KCNA, o conselheiro da chancelaria norte-coreana Kim Kye Gwan afirma que “três rodadas de encontros entre Coreia do Norte e EUA e diálogos têm ocorrido desde junho do ano passado, mas não se chegou a avanço algum”. “E os EUA só querem ganhar tempo, fingindo ter avançado na questão da Península Coreana”, completou.

Relações frias

As declarações aumentam a incerteza sobre o clima político entre EUA e Coreia do Norte 17 meses depois do primeiro encontro entre Kim e o presidente norte-americano, Donald Trump, em Cingapura.

Trump e Kim ainda se encontraram em fevereiro, no Vietnã – em reunião que terminou sem acordo –, e em junho, na fronteira entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte.

Apesar dos encontros, a ditadura norte-coreana voltou a testar foguetes e mísseis no Mar do Japão – em um dos testes, um projétil chegou a cair em águas japonesas. Segundo o consultor de Segurança Nacional da Coreia do Sul, os EUA tentam retomar o diálogo com a Coreia do Norte. Diplomatas norte-coreanos, porém, mostraram-se céticos e disseram que a janela de diálogo vem diminuindo.