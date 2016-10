Corpo de criança é localizado em matagal na Zona Sul de Porto Alegre

O corpo de uma menina de 2 meses foi encontrado na tarde desta segunda-feira (3) em um matagal na rua Dona Augusta, na Zona Sul de Porto Alegre, de acordo com informações da BM (Brigada Militar).

Conforme a BM, o pai da criança relatou que quando chegou para visitar a filha, a mulher contou que a menina havia amanhecido com a pele arroxeada há cerca de quatro dias. E, por achar que a criança estivesse morta, a abandonou em um matagal. O homem, que era foragido da polícia, ligou para BM. Tanto o pai, quanto a mãe do bebê foram presos. A perícia determinará se a menina foi abandonada ainda com vida ou morta.

