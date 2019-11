Celebridades Corpo de Gugu Liberato é enterrado sob aplausos e muita emoção em cemitério na Zona Sul de São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Viúva e filho de Gugu levaram rosa branca para se despedir do apresentador Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O corpo do apresentador chegou em um carro aberto do corpo de Bombeiros e foi acompanhado por uma carreata de taxistas e familiares. Assim como o velório, o enterro é aberto ao público. Entretanto, a família tem uma área reservada. O filho de Gugu, João Liberato, colocou uma rosa em cima do caixão do pai.

Na chegada ao cemitério os Bombeiros retiraram o caixão do carro da corporação e o entregaram aos funcionários. Durante o trajeto do carro até o jazigo da família, fãs gritavam “Gugu, eu te amo”. Os familiares de Gugu Liberato acompanharam o cortejo. A mãe de Gugu, Maria do Céu, chegou de cadeira de rodas e foi aplaudida pelo público.

O apresentador e cantor Ronnie Von também compareceu ao enterro. “Meu filho morava no mesmo bairro [que Gugu], então tínhamos amigos em comum. Quando soube da história não acreditei”, disse Ronnie Von. “Fica o maior legado de alguém que trabalha com esse nosso ofício. O cara era tão bom, tão generoso, que até na morte se doou. Nunca vi alguém tão dadivoso.”

O corpo chegou por volta das 11h, mas centenas de fãs já esperavam a chegada do carro no cemitério Gethsêmani do Morumbi. O público gritou ‘Ei, Gugu já disse que te amo hoje” e cantou ‘Pintinho Amarelinho’ na chegada do corpo.

Morte após acidente doméstico

O apresentador Gugu Liberato morreu na sexta-feira (22) após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu tinha 60 anos e era pai de três filhos que teve com a médica Rose Miriam di Matteo.

Para atender a um desejo do apresentador, a família autorizou a doação de seus órgãos. A cirurgia durou cerca de 6 horas e foi concluída no último domingo (24). Segundo a família, 50 pessoas foram beneficiadas pelas doações de órgãos.

