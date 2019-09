A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos rejeitou, na sexta-feira (30]), proposta apresentada pelo vice-presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Renato de Lacerda Paiva, de prorrogação das cláusulas do atual acordo coletivo de trabalho e de continuidade da mediação pré-processual. Desde abril, o ministro realizava diversas interlocuções na busca de uma solução consensual.