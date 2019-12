Rio Grande do Sul Corsan anuncia investimentos de R$ 72,2 milhões em água e esgotos

17 de dezembro de 2019

São Borja, cuja estação de tratamento de esgoto foi inaugurada em março, receberá mais investimentos.

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) anuncia, nesta quarta-feira (18), investimentos de R$ 72,2 milhões em obras de abastecimento de água e nos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Farroupilha, Ijuí, Rio Grande, São Borja, Santo Ângelo, São Sebastião do Caí e Tramandaí. A assinatura ocorrerá na sede da estatal, em Porto Alegre.

Para Farroupilha, o investimento previsto é de R$ 3.629.298,67 para a implantação de um um reservatório pré-fabricado de aço vitrificado, com capacidade de 2 mil m³, bem como uma casa de cloro e a implantação arquitetônica e elétrica no interior da ETA (Estação de Tratamento de Água).

A principal melhoria será o aumento da reservação, qualificando a distribuição de água tratada no município e beneficiando 72.331 habitantes. As obras contarão com recursos próprios da Corsan e serão executadas pela empresa SM7 Engenharia, Tecnologia e Importação Ltda., no prazo de 12 meses.

Em Ijuí, o recurso de R$ 23.465.307,69 contempla a execução de 73,2 quilômetros de redes coletoras de esgoto, 5.477 ramais prediais e uma estação de bombeamento com vazão de 22 litros por segundo.

Desenvolvidas para atender ao planejamento de universalização dos serviços, as obras beneficiarão 35.016 habitantes, promovendo o desenvolvimento do município e a melhoria expressiva no saneamento local. Os trabalhos serão realizados em um prazo de 36 meses pelo Consórcio Archel-Behr, com recursos provenientes do OGU (Orçamento Geral da União) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Serão investidos R$ 8.734.503,82 na implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Parque São Pedro, em Rio Grande, que irá beneficiar 7.306 habitantes. O investimento inclui quatro estações elevatórias, 2.476 ligações, 20.928 metros de rede coletora em PVC (com diâmetro de 15 a 20 cm) e três emissários em PVC-O, totalizando 1.218 metros (com diâmetro de 10 cm). O prazo de execução das obras é 24 meses.

Em São Borja, a Corsan investe mais de R$ 27,4 milhões em obras no sistema de coleta e tratamento de esgotos da cidade. Agora, anuncia o início de um novo investimento de R$ 2,7 milhões para a execução de uma elevatória de esgoto tratado e emissário com 4.213 metros.

Em Santo Ângelo, será assinada a ordem de início para implantação de redes de esgotos e quatro estações de bombeamento, em um investimento de R$ 19 milhões. Com esse investimento, será possível a ligação de 4.711 economias ao sistema de esgotos sanitários, resultando num salto expressivo no nível de universalização do serviço na cidade.

Para São Sebastião do Caí, a Corsan irá destinar R$ 4,7 milhões para aplicar no tratamento do lodo resultante da operação da Estação de Tratamento de Água (ETA), que beneficia a população local. Ao realizar o tratamento da água na ETA, há um lodo resultante que será tratado na estrutura que a Corsan vai construir, antes de ser devolvido ao ambiente.

Em Tramandaí serão executadas obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, num investimento de R$ 10 milhões.

