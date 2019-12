| Coudet dá tom para Inter em 2020 e elenco recebe ‘cartilha’ durante as férias

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Durante entrevista, o novo técnico também pelas permanências de D'Alessandro e Guerrero Foto: (Divulgação/Racing) Foto: (Divulgação/Racing)

Logo após o anuncio oficial de sua contratação, Eduardo Coudet, novo técnico do Inter, já começou a implantar seus métodos de trabalho. Ainda nesta terça-feira, em entrevista ao programa “No Todo Pasa”, do canal de TV argentino TyC Sports, que contou com a participação do meia D’Alessandro, Chacho deu os primeiros indícios do que projeta para o clube em 2020.

Durante sua participação, uma das frases ditas pelo treinador foi: “No meu Inter, ninguém vai andar: todos correm.”

De acordo com informações do comunicador da Rádio Grenal, Carlos Lacerda, os membros da preparação física Coudet já passaram a cartilha de férias para o jogadores, com orientação de intensidade e com foco em corridas

Chacho Coudet: "En mi Inter nadie va a caminar: corren todos". pic.twitter.com/3nNsAxnW13 — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) December 16, 2019

Ainda sem ter concluído oficialmente sua renovação com o colorado, o camisa 10 também teve a permanência solicitada pelo comandante, que também pediu por Paolo Guerrero. “Quero que Paolo Guerrero e D ‘Alessandro fiquem”.

Chacho Coudet: "Quiero que se queden Paolo Guerrero y D' Alessandro". pic.twitter.com/73p2drcF3p — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) December 16, 2019

D’Alessandro ainda tem seu futuro em aberto, mas ao que tudo indica deve assinar com o Inter por mais uma temporada. Pelo lado de Guerrero, também há indefinição. O peruano está no alvo do Boca Juniors.

Depois de ser oficializado pelo Inter até 2021, o novo técnico já tem data para desembarcar em Porto Alegre. Coudet chega na capital gaúcha na noite desta quarta-feira. A apresentação oficial do treinador ocorrerá na quinta-feira (19), no estádio Beira-Rio.

