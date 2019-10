Por 19 votos a 10, a CPI do BNDES acaba de aprovar o relatório final de Altineu Côrtes. O texto aprovado é o voto complementar do relator, que retirou Lula, Dilma e outras nove pessoas da lista de indiciados após pressão do PT e do Centrão. Faltam ser votados os destaques. Os três que pediam a volta dos ex-presidentes petistas ao relatório não foram admitidos.